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Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 31.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Kulübü, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, 20 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Eskişehirspor forması giyeceğini duyurdu.

Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Almanya'nın Hannover 96 takımından transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96’dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor’da başarılar dileriz" denildi.

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