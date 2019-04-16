SPOR

Medipol Başakşehir MHK'yi ziyaret edecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2019 22:07 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bazı yöneticiler, yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerini ziyaret edecek.

Medipol Başakşehir MHK'yi ziyaret edecek

Medipol Başakşehir Kulübü, kulüp yöneticilerinin yarın Merkez Hakem Kurulu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyet, yarın saat 14.30'da MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerini ziyaret edecek. Medipol Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız, asbaşkanlarımız ve CEO'muz yarın 14.30'da MHK Başkanı ve kurul üyelerine bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay
Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusuBaşakşehir'den G.Saray için suç duyurusu
Başakşehir'den bilet açıklaması! Fenerbahçe...Başakşehir'den bilet açıklaması! Fenerbahçe...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir göksel gümüşdağ mhk

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

G.Saray'da sıcak saatler! Resmi hamle geldi

G.Saray'da sıcak saatler! Resmi hamle geldi

Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...

Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'

Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Formayı yırttı ve...

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Formayı yırttı ve...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler

Arda Turan'dan çok konuşulacak sözler

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Abdullah Avcı'ya dev talip!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Teşekkürmü edecekksin palabıyık için işinizi yaptınız mı diceksin devlet destekli gümüşdağ seni
Başkan gözlerinizi dört açın kayumsaray şampiyonluğunuzu alırlar hile mileyle
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir MHK'yi ziyaret edecek

MHK'ye bir ziyaret de Başakşehir'den

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Başakşehir'den G.Saray için suç duyurusu

Başakşehir'den bilet açıklaması! Fenerbahçe...

Başakşehir'den bilet açıklaması! Fenerbahçe...

Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'a: VAR kayıtları için suç duyurusunda bulunacağız

Başakşehir'den G.Saray'a: Suç duyurusunda bulunacağız!

Medipol Başakşehir 13 maç sonra mağlubiyetle tanıştı

Başakşehir 13 maç sonra yenildi

Mahmut Tekdemir 350. maçına çıktı

Mahmut 350. maçına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.