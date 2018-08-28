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Medipol Başakşehir Mısırlı sol bek Karim Hafez'i İstanbul'a getirdi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens'te forma giyen Mısırlı sol bek g'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir Mısırlı sol bek Karim Hafez'i İstanbul'a getirdi

Başakşehir, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi. Genç oyuncunun sağlık kontrolünden sorun çıkmaması durumunda satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir Karim Hafez Lens

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