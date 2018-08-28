Medipol Başakşehir Mısırlı sol bek Karim Hafez'i İstanbul'a getirdi

Başakşehir, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a getirdi. Genç oyuncunun sağlık kontrolünden sorun çıkmaması durumunda satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18'inde ilk 11'de sahaya çıktı.

