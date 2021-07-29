YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Medipol Başakşehir, Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi

Medipol Başakşehir, Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi

29.07.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, genç oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Muhammed Emin Sarıkaya, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Muhammed Emin Sarıkaya için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon oynayacağı Yeni Malatyaspor'da başarılar dileriz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktıBeyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı
PARTNEREski güzellik kraliçesi eskort çıktı!Eski güzellik kraliçesi eskort çıktı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:50
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.