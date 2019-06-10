Medipol Başakşehir Okan Buruk ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlandığını ve yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesinin ardından arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile anlaştı.
İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un başında dikkat çeken Okan Buruk için yarın saat 11.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
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