Medipol Başakşehir - Olympiakos maçını Orel Grinfeld yönetecek

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.
Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.
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