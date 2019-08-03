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Medipol Başakşehir - Olympiakos maçını Orel Grinfeld yönetecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.08.2019 15:56 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Medipol Başakşehir - Olympiakos maçını Orel Grinfeld yönetecek

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak.

Karşılaşmada 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.

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Medipol Başakşehir Orel Grinfeld Olympiakos

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