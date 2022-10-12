Medipol Başakşehir, RFS maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın Letonya'nın RFS takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma ve pas çalışma yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise RFS müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlığını atlatan Leo Duarte takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları bulunan Mesut Özil ile Şener Özbayraklı çalışmaya katılmadı.

A Grubu'nda geride kalan 3 maç sonunda 7 puanla lider durumdaki Medipol Başakşehir, yarın saat 19.45'te başlayacak mücadelede 2 puanla son sıradaki RFS'yi konuk edecek.



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