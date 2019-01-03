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Medipol Başakşehir Robinho ile anlaşma sağladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2019 20:10 | Son Güncelleme

Robinho transferindeki düğüm çözüldü. Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Robinho ile anlaşma sağladı.

Medipol Başakşehir Robinho ile anlaşma sağladı

Medipol Başakşehir, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor'la anlaşmıştı. Başakşehir yöneticileriyle, Robinho'nun avukatı bugün bir araya geldi. Brezilyalı futbolcunun yıllık alacağı ile ilgili görüşme yapıldı ve taraflar 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilen Robinho ile yapılacak son görüşmenin ardından turuncu-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Bu arada, Medipol Başakşehir, Da Costa'nın El İttihad kulübüne transferi konusunda anlaşmaya vardı. Faslı futbolcuyla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

(NTV)

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Medipol Başakşehir robinho

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