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Medipol Başakşehir Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2018 20:17 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, devre arasının ilk bombasını Robinho ile patlattı! Her iki kulüpten yapılan açıklamada, Robinho transferi için prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir Robinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

Süper Lig'in ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir, transfere de hızlı bir başlangıç yaptı ve Demir Grup Sivasspor'dan Robinho'yu transfer etti.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)'nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." sözleri kullanıldı.

34 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında Sivasspor'a transfer olurken gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Tecrübeli forvet, bu sezon 16 lig maçında 8 gol ve 2 asist üretmişti.

Robinho; kariyerinde Real Madrid, Manchester City, Milan gibi takımların da formasını giydikten sonra Türkiye'de en son Demir Grup Sivasspor forması giymişti.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Medipol Başakşehir, bu transfer için Sivasspor'a 2 milyon euro nakit bonservis ödeyecek. Robinho ise yıllık 2 milyon euro ücret alacak.

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Medipol Başakşehir robinho

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu değirmenin suyu nerden geliyo acaba?? avrupadan başarı geliri yok ..seyirci geliri yok,sponsor yok..seçimler giderse ayvayı yersiniz
Hukumet takimina peskese devam baska kulup istese dunya engel koyardi sivas
Başakşehir in şampiyonluğunu şimdiden kutlarım.
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