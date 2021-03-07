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Medipol Başakşehir, sonunda galibiyeti buldu!

07.03.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, sonunda galibiyeti buldu!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 10 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Başakşehir'i konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 90. dakikada Demba Ba kaydetti.

Gençlerbirliğinde Polomat, 58. ve 89. dakikalarda gördüğü kartlarla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından 10 maç aradan sonra kazanan Başakşehir, 29 puanla 16. sırada yer aldı. 11 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puanla son sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

AYKUT KOCAMAN'IN İLK GALİBİYETİ

Aykut Kocaman, Başakşehir'in başına geçmesinin ardından 9. maçında ilk kez galibiyete ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği İstanbul Başakşehir
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