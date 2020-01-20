SPOR
  4. Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Başakşehir'den futbol resitaliBaşakşehir'den futbol resitali
Başakşehir farklı kazandıBaşakşehir farklı kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tunay torun Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Erman Toroğlu'ndan G.Saraylıları çıldırtacak sözler

Erman Toroğlu'ndan G.Saraylıları çıldırtacak sözler

Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!

Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!

Rıdvan Dilmen açıkladı! Sergen ve Beşiktaş...

Rıdvan Dilmen açıkladı! Sergen ve Beşiktaş...

Terim kadro dışı bıraktı, dünya devi istiyor

Terim kadro dışı bıraktı, dünya devi istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Arda Turan'la yollar ayrıldı

Arda Turan'la yollar ayrıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Arda Turan kamp kadrosuna alınmadı

Arda Turan kamp kadrosuna alınmadı

Arda'dan dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Arda'dan dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini feshetti

Flaş... Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

ÖZET | Başakşehir - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 4-1

Başakşehir'den futbol resitali

ÖZET | Başakşehir-Young Boys maç sonucu: 3-1

Başakşehir farklı kazandı

Medipol Başakşehirli Skrtel şampiyonluğa inanıyor

Skrtel şampiyonluğa inanıyor

Okan Buruk: Hiçbir oyuncumuz için teklif almadık

'Hiçbir oyuncumuz için teklif almadık'

Başakşehir, Metin Emre Karaal ile profesyonel sözleşme imzaladı

Başakşehir'de ilk transferini yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.