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Medipol Başakşehir-Tuzlaspor: 5-1 (Maç sonucu)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.01.2021 20:42 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir, Tuzlaspor engelini rahat geçti.

Medipol Başakşehir-Tuzlaspor: 5-1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Süper Lig takımı Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'in gollerini 8 ve 42. dakikada Demba Ba, 73. dakikada röveşatayla Danijel Aleksic, 79. dakikada Ravil Tagir ve 89. dakikada penaltıdan İrfan Can Kahveci kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü 34. dakikada Vedat Bora'dan geldi.

Medipol Başakşehir, Tuzlaspor galibiyetinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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