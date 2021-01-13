Medipol Başakşehir-Tuzlaspor: 5-1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Süper Lig takımı Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'in gollerini 8 ve 42. dakikada Demba Ba, 73. dakikada röveşatayla Danijel Aleksic, 79. dakikada Ravil Tagir ve 89. dakikada penaltıdan İrfan Can Kahveci kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü 34. dakikada Vedat Bora'dan geldi.
Medipol Başakşehir, Tuzlaspor galibiyetinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
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