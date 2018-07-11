Medipol Başakşehir Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı!

Medipol Başakşehir, Avustralya'da Melbourne City forması giyen kaleci Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Türk asıllı kalecinin gelecek sezon için 3. Lig ekibi Erokspor'a kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, Yaren Sözer'in Avustralya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giydiği ifade edildi.
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