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Medipol Başakşehir, yarın şampiyonluğunu ilan edebilir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler eğer Konya'da galip gelir, Trabzonspor da Denizli'ye yenilirse, Başakşehir bitime iki hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir, yarın şampiyonluğunu ilan edebilir

Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, maçı kazanması ve en yakın takipçisi Trabzonspor'un da Yukatel Denizlispor'a yenilmesi durumunda bitime iki hafta kala lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

ALTINCI FARKLI ŞAMPİYON OLABİLİR

Ligde son 3 haftaya 4 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırma şansına sahip.

Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor şampiyonluğa uzanan takımlar oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olmak için de mücadele ediyor.

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