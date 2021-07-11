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Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

11.07.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Nacer Chadli, Mert Günok ve Tolga Ciğerci katılmadı.

Antrenmanda Youssouf Ndayishimiye bireysel çalıştı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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