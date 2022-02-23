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Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

23.02.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. İstasyonlu pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

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