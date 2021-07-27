Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Atabey Çiçek, Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Enzo Crivelli'nin antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 19.00'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabaka, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz