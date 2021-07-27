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Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

27.07.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Orta ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Atabey Çiçek, Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Enzo Crivelli'nin antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 19.00'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabaka, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.

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