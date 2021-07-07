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Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

07.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medya-İş, Niğde'de AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı

NİĞDE (AA) - Medya-İş Sendikası tarafından Niğde'de, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi izlenime sunuldu.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yeni Çarşı Şadırvan Parkı içerisindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan zulme tüm dünyanın gözlerini kapamış durumda olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e ve Filistin halkına yaptığı insanlık dışı zulme bazı İslam ülkelerinin de seslerini çıkartmadıklarına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Filistin halkının, yıllardır inançlarını korumak uğruna verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları zulmü Türkiye olarak çok iyi biliyoruz. Tüm dünya bu yaşananlara gözlerini kapattıkları gibi bazı güçler tarafından bu yaşananların medyada yer bulmasının engellenmesi isteniyor. İşte bu bakımdan bu sergi önemli ve anlamlı. Bugün bu sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Gazeteciler olmasaydı katil İsrail devletinin Filistin'de yaşattığı zulmü dünya göremeyecekti. Bu zulme karşı taşla, sapanla mücadele eden bir halk var. Yine bakıyoruz yanlarında mazlumun yanında olan, 'aman' dileyene koşan Türk milleti var."

Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de "Asıl amacımız İsrail'in Filistin halkına yaptığı bütün zulme rağmen orada yaşanan direnişi göstermektir. Özgürlüklerinden ve inançlarından asla taviz vermeyen Filistinlilerin yanlarında olduğumuzu dün gösteriyorduk bugün de ve yarın da göstermeye devam edeceğiz. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere Türkiye'den o bölgeye giden basın mensupları bu zulmü ortaya koymaya çalışıyor. İsrail orada Filistinlilerin yanı sıra sağlıkçılara ve gazetecilere de saldırıyor." diye konuştu.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün de İsrail'in savunmasız Filistin halkına uyguladığı şiddeti kınadıklarını belirtti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezdi. Sergi, 2 gün açık kalacak.

Açılışa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da katıldı.

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