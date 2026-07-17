SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Medya ve spor dünyasının acı kaybı! Aziz Üstel hayatını kaybetti

Televizyoncu, gazeteci ve Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Aziz Üstel, 80 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Medya ve spor dünyasının acı kaybı! Aziz Üstel hayatını kaybetti
Emre Şen

Türk medya dünyasının ve spor camiasının duayen isimlerinden sunucu, gazeteci ve iş insanı Aziz Üstel'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta televizyoncu, 80 yaşında tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Üstel'in ani vefatı, hem basın camiasında hem de spor dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

GALATASARAY CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Aziz Üstel, yalnızca başarılı gazetecilik ve televizyonculuk kariyeriyle değil, Türk futboluna sunduğu katkılarla da tanınan bir isimdi. Özellikle sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığıyla bilinen tecrübeli isim, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev üstlenmişti. Kulübün idari hafızasında önemli bir yer edinen Üstel’in kaybı, Galatasaray camiasını derinden sarstı.

"İNANDIĞI GİBİ YAZDI VE SÖYLEDİ"

Usta yazarın vefat haberini duyuran Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir taziye mesajı yayınladı. Albayrak paylaşımında, "Star Yazar Ailesi'nin çok değerli üyesi Aziz Üstel ağabey bugün İzmir'de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı söyledi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer vererek duayen gazetecinin dik duruşuna vurgu yaptı ve ailesine sabır diledi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye tarihi jest! Dursun Özbek bizzat harekete geçtiGalatasaray'dan Mauro Icardi'ye tarihi jest! Dursun Özbek bizzat harekete geçti
FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşılaşacakFIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşılaşacak
Anahtar Kelimeler:
ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.