Medya ve spor dünyasının acı kaybı! Aziz Üstel hayatını kaybetti

Türk medya dünyasının ve spor camiasının duayen isimlerinden sunucu, gazeteci ve iş insanı Aziz Üstel'den acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta televizyoncu, 80 yaşında tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Üstel'in ani vefatı, hem basın camiasında hem de spor dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

GALATASARAY CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Aziz Üstel, yalnızca başarılı gazetecilik ve televizyonculuk kariyeriyle değil, Türk futboluna sunduğu katkılarla da tanınan bir isimdi. Özellikle sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığıyla bilinen tecrübeli isim, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev üstlenmişti. Kulübün idari hafızasında önemli bir yer edinen Üstel’in kaybı, Galatasaray camiasını derinden sarstı.

"İNANDIĞI GİBİ YAZDI VE SÖYLEDİ"

Usta yazarın vefat haberini duyuran Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir taziye mesajı yayınladı. Albayrak paylaşımında, "Star Yazar Ailesi'nin çok değerli üyesi Aziz Üstel ağabey bugün İzmir'de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı söyledi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer vererek duayen gazetecinin dik duruşuna vurgu yaptı ve ailesine sabır diledi.