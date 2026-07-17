Galatasaray'dan yüzyılın transfer bombası! Jamal Musiala için "Osimhen formülü" devrede

Galatasaray, küresel ölçekte ses getiren transfer hamlelerine bir yenisini daha eklemek için sınırları zorlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kurmayların son hedefi, Bundesliga devi Bayern Münih forması giyen ve Avrupa'nın en değerli yetenekleri arasında ilk sıralarda gösterilen Jamal Musiala oldu. Yaklaşık 100 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Alman yıldız için sarı-kırmızılı yönetimin ciddi bir strateji hazırlığında olduğu öne sürüldü.

YENİ BİR OSİMHEN FORMÜLÜ

Sarı-kırmızılıların bu rüya transferi gerçekleştirmek adına daha önce dünya yıldızı Victor Osimhen'in kadroya katılmasında izlediği yönteme benzer bir modeli devreye sokmayı planladığı iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma zorunluluğu bulunmayan bir kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor. Bu formülle başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen yönetim, ilerleyen süreçte oyuncunun bonservisi için yeniden masaya oturmanın hesaplarını yapıyor.

ARTAN REKABET VE ARANAN FIRSAT

Alman devi Bayern Münih'in kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmesinin ardından hücum hattındaki forma savaşının oldukça kızışacağı öngörülüyor. Münih temsilcisinin kadro derinliği ve genç yeteneklere yaptığı yatırımlar sebebiyle, Musiala'nın düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir takıma kiralanması fikrine sıcak bakabileceği transfer iddiaları arasında yer alıyor.

HÜCUMDA SÜPER LİG ÜSTÜ BİR KALİTE

Saha içindeki üstün top tekniği, bire bir pozisyonlardaki adam eksiltme becerisi ve usta işi ara paslarıyla bilinen genç yıldız, Avrupa'nın en özel hücum silahlarından biri olarak kabul ediliyor. Şu an için ne Galatasaray ne de Bayern Münih cephesinden konuya dair resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, bu büyük iddianın önümüzdeki günlerde transfer gündemini sarsmaya devam edeceği kesin görünüyor.