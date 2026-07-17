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Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye tarihi jest! Dursun Özbek bizzat harekete geçti

Galatasaray'dan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için sarı-kırmızılı yönetim emsali görülmemiş bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek'in efsaneleşen golcü için özel bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye tarihi jest! Dursun Özbek bizzat harekete geçti
Emre Şen

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi haline gelen ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi'nin ayrılığı camiada yankılanmaya devam ederken, sarı-kırmızılı cepheden yıldıza yakışır bir vefa örneği geldi. Yönetim, Arjantinli süperstar için Türkiye'de eşine az rastlanır türden, adeta bir jübile niteliği taşıyacak dev bir veda organizasyonu planlıyor.

BAŞKANDAN MENAJERİNE ÖZEL MEKTUP

Süreci bizzat yöneten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, usta golcüye olan minneti göstermek adına doğrudan devreye girdiği öğrenildi. Başkan Özbek'in, Icardi'nin menajerine özel bir mektup göndererek yıldız futbolcu adına görkemli bir veda maçı düzenlemek istediklerini resmi olarak ilettiği ortaya çıktı. Bu tarihi hamle, hem taraftarın oyuncuya son kez veda etmesini hem de Icardi'nin onurlandırılmasını hedefliyor.

GÖZLER ARJANTİNLİ YILDIZDA

Sarı-kırmızılı yönetimin büyük bir titizlikle hazırladığı bu anlamlı teklife Icardi cephesinden henüz net bir yanıt gelmiş değil. Arjantinli yıldızın mektuba dair sessizliğini koruduğu ve şu an için değerlendirme aşamasında olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılı camiaya olan derin bağı göz önüne alındığında bu görkemli veda teklifini kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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