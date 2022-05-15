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Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı

15.05.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'a demir attı

Dünyanın en büyük 20 motor yatından biri olan "Flying Fox", Muğla'nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkisi açıklarında demirledi.

Havaların ısınmasıyla deniz trafiğinde hareketliliğin arttığı turizm merkezi Bodrum, görünümüyle dikkati çeken yatları ağırlamaya başladı.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yat, İçmeler mevkisi açıklarında demirledi.

Büyüklüğünün yanı sıra üzerindeki helikopterle de dikkati çeken yatta, havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunuyor. Geçen yıllarla yine Muğla'nın turistik ilçelerinde görülen, koyların ziyaret edildiği yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabin yer alıyor.

Bu arada, yatın üzerindeki helikopter bir süre çalıştırılıp durduruldu.

İki helikopter pisti bulunan "Flying Fox"un haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde 3 milyon avro olarak belirtiliyor.

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