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Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

04.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı olduğu bildirildi.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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