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Mega yat "Vava 2" Marmaris'te

16.06.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mega yat "Vava 2" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı 96,8 metre uzunluğundaki "Vava 2" isimli yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırılan ve yaklaşık 15 gün limanda kalacağı belirtilen yatın, Muğla koylarında gezmek için akaryakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Turistler tarafından körfezden limana geçişi ilgiyle izlenen "Vava 2", 6 güverteli, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonuna sahip. 30 mürettebatı bulunan, 22 misafiri ağırlayan mega yatın, 11 lüks kabini bulunuyor.

96,8 metre uzunluğundaki yatta, helikopter ve pisti ile büyük bir yüzme havuzu da yer alıyor.

Mega yatın İsviçreli milyarder iş adamı Ernesto Bertarelli'ye ait olduğu belirtildi.

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