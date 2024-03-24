Megan Fox sevgilisinin kanını içiyordu! Eleştirilere kızdı: "Yaptığım ayin zararsız..."

Brian Austin Green ile evliliğini Machine Gun Kelly ile sette tanışıp aşk yaşamaya başlayınca bitiren Megan Fox estetikleriyle gündemdeydi. Son dönemde inanılmaz bir değişime imza atan ve estetiklerini de itiraf eden Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly ilginç ilişkileriyle de gündeme geliyor.

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle karşılıklı olarak kanlarını içmesi sık sık 'satanist' yorumlarına maruz kalıyordu.

Alex Cooper'ın Call Her Daddy podcast'ine katılan Megan Fox, bu iddialara bir açıklık getirdi.

'Ben satanist değilim. Machine Gun Kelly ile kan değişimi yapıyorum" diyen güzel oyuncu "Yaptığım ayin zararsız bir kan anlaşmasından ibaret. Kelly benim ruh eşim ve ruh ikizim. İki sene önce nişanlanmıştık ama şu an ilişkimiz hakkında net bir durum yok. Sadece biliyorum ki aramızda her ne olursa olsun kopmayacak bir bağımız var. O yüzden Kelly ile kanımı değiştirmek bana iğrenç gelmiyor' dedi.







