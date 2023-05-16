Megan Fox, Sports Illustrated için yeni yaptırdığı göğüslerini sergiledi! İtirafı şaşırttı

Megan Fox, Sports Illustrated'ın bikini özel sayısında iddialı pozlar verdi. Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu dış görünümüyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Sports Illustrated için yeni yaptırdığı göğüslerini sergileyen Megan Fox, kendi ruh dünyasıyla ilgili itirafında dismorfik bozukluğu olduğunu açıkladı.

Megan Fox, konuyla ilgili "Hayatım boyunca asla vücudumun sevdiğim bir noktası olmadı. Asla" dedi. Fox, sonra da kendini sevmek için bitmeyen bir yolculuk içinde olduğunu sözlerine ekledi. Fox, bu durumun aslında çocukluğundan bu yana devam ettiğini gizlemedi. Oyuncu, daha o zamanlarda kendi vücuduyla ilgili takıntıları olduğunu söyledi.

DİSMORFİK BOZUKLUK NEDİR?

Kişinin dış görünüşüyle ilgili herhangi ciddi bir sorunu olmasa da zihninin sürekli o ayrıntıyla meşgul olması ve kusurlu göründüğüne inanması olarak özetlenebilir.