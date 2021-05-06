Megan Fox, sutyensiz fotoğrafıyla hayranlarını çılgına çevirdi

Transfermers serisi, Ninja Kaplumbağlar ve Above the Shadows gibi filmlerde boy gösteren güzel yıldız Megan Fox, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla görenleri çok şaşırttı.
34 yaşındaki çarpıcı aktris, sevgilisi Machine Gun Kelly ile çekeceği yeni gerilim filminin tanıtımı için pozlar verdi.
3 çocuk annesi Megan Fox, fotoğrafını "Yanlış bir kimlik vakası." notuyla paylaştı. Merak edilen filmin başrollerinde Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly’nin yanısıra Bruce Willis yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum