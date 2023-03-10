Megastar Tarkan'dan duygulandıran paylaşım! "Acısı dün gibi içimde"

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrasında 46 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu süreçte sosyal medyadan uzak duran Tarkan, yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını duygulandırdı.

"ACISI DÜN GİBİ İÇİMDE"

Ülkemizde yaşanan depem felaketleri sonrası sosyal medyaya geri dönen Tarkan duygusal bir paylaşım yaptı.

"Budur ruh halim bir süredir... Acısı dün gibi içimde yaşananların, yaşatılanların... Unutmayalım..." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hayranlarını da özlediğini dile getiren Megasatar, "Ben de sizleri özledima ama..." dedi.



