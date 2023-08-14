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'Meğer dünden razıymış' Paredes Galatasaray'ı reddetti! Yeni takımı belli oldu... İmza için gidiyor!

14.08.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken listenin başındaki isimlerden biri de PSG'nin yıldızı Paredes'ti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu isimden gelecek müjdeli haberi beklerken, hayal kırıklığına uğradı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan PSG'nin yıldız oyuncularından Leandro Paredes transferi adeta yılan hikayesine dönerken, Arjantinli oyuncudan Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi.

GALATASARAY'A KAPIYI KAPATTI

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Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Paredes İtalyan ekibi Roma'dan teklif alır almaz tüm taliplere kapıyı kapatırken iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. İtalyan ekibinin, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için 4 milyon biraz üzerinde bir bonservis ödeyeceği belirtildi.

İMZA İÇİN GİDİYOR

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Öte yandan Paredes'in İtalya'ya gideceği ve ardından eski takımı Roma ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Arjantinli futbolcunun sözleşmesinin 2 yıl olacağı ve ayrıca kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin yer alacağı ifade edildi.

"DÜNDEN RAZIYMIŞ..."

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Bu gelişme sosyal medyada da gündem olurken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Arjantinli oyuncuya tepki gösterdi. Bazı taraftarlar yaptığı paylaşımda 'Meğer dünden razıymış' yorumunda bulundu.

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