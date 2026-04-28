Meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Tedesco'nun tazminatı

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı Domenico Tedesco’ya sözleşme gereği 500 bin euro tazminat ödedi. İtalyan teknik adam sezon sonu kalsa da aynı ücreti alacaktı.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme detayları da netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan çalıştırıcıyla yapılan anlaşma gereği tazminat ödemesinde bulundu.

500 BİN EURO ÖDENDİ

A Spor’un haberine göre Fenerbahçe, Tedesco’ya 500 bin euro tutarında bir tazminat ödedi. Taraflar arasındaki sözleşme şartları doğrultusunda bu rakamın değişmediği belirtildi.

SEZON SONU DA AYNI RAKAM

Öte yandan Tedesco’nun görevine sezon sonuna kadar devam etmesi durumunda da aynı ücreti alacağı ifade edildi. Bu nedenle erken ayrılık ile sezon sonu senaryosu arasında kulüp açısından mali bir fark oluşmadı.

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

