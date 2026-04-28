Meğer gerçek bambaşkaymış! İşte Tedesco'nun tazminatı

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından sözleşme detayları da netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, İtalyan çalıştırıcıyla yapılan anlaşma gereği tazminat ödemesinde bulundu.

500 BİN EURO ÖDENDİ

A Spor’un haberine göre Fenerbahçe, Tedesco’ya 500 bin euro tutarında bir tazminat ödedi. Taraflar arasındaki sözleşme şartları doğrultusunda bu rakamın değişmediği belirtildi.

SEZON SONU DA AYNI RAKAM

Öte yandan Tedesco’nun görevine sezon sonuna kadar devam etmesi durumunda da aynı ücreti alacağı ifade edildi. Bu nedenle erken ayrılık ile sezon sonu senaryosu arasında kulüp açısından mali bir fark oluşmadı.