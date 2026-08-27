Meğer olayların sebebi buymuş! Guendouzi her şeyi tek tek anlattı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Fransız orta sahası Guendouzi ise karşılaşmanın ardından tribünlerde yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GUENDOUZI'DEN TRİBÜNLERE TEPKİ

Guendouzi, maç öncesinden itibaren Lyon tribünlerinden ailesine yönelik hakaretler geldiğini belirtti. Fransız futbolcu, ısınma süreci de dahil olmak üzere karşılaşma boyunca bu durumun devam ettiğini ifade etti.

"Maç başlamadan önce bile 60 bin kişi ailenize, annenize, çocuklarınıza hakaret ediyorsa ve hakem ekibinden kimse stadyumdaki seyircilere bir şey söylemiyorsa...

Biliyorum ki Fransa'da bu tür şeyler olduğunda bir noktada taraftarlara uyarı yapılır ve maç durdurulabilir. 90 dakika boyunca, hatta ısınma süresi de dahil olmak üzere aileme hakaret ettiler. Bu insanı derinden etkileyen bir şey." dedi.

"BU KARŞILIKLI OLMALI"

Kendisine ve ailesine yönelik sözlerin saygısızlık olduğunu vurgulayan Guendouzi, futbolun içinde karşılıklı atışmaların ve kutlamaların bulunması gerektiğini savundu.

"Eğer alay etmek istiyorsanız bu iki yönlü bir şeydir. Anneme ve aileme hakaret ettiler, bana göre bu saygısızlıktı. Bununla birlikte istediğiniz şekilde sevinç gösterisi yapamamanız çok yazık olur!" ifadelerini kullandı.

"BUNU HİÇ SAKLAMADIM"

Marsilya taraftarlığını hiçbir zaman gizlemediğini söyleyen Guendouzi, maçtaki sevincinin de bu nedenle yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti. Fransız oyuncu, Lyon ile Marsilya arasındaki rekabete de dikkat çekti.

"Herkes Marsilya taraftarı olduğumu biliyor, bunu hiç saklamadım. Bu sadece şakaydı. Onlar aileme hakaret ettiler. Buna karşılık, "Jul" [Marsilya’yla özdeşleşmiş rapçi JUL’un hareketi] işareti yapmamıza izin verilmiyorsa ne yapacağız? Lyon oyuncularının Veledrome'daki tribünlerin önünde kutlama yaptıkları maçlar gördüm. Bu karşılıklı olmalı." diyerek sözlerini tamamladı.