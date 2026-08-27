Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bıraktı! Zirveye çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle Avrupa kupaları tarihinde de önemli bir rekora imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ SONA ERDİ

Lyon karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle turu geçen Fenerbahçe, uzun yıllardır süren Şampiyonlar Ligi özlemine son verdi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda yeniden mücadele etme hakkı kazandı.

AVRUPA'DA ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, Lyon karşısında elde ettiği zaferle yalnızca tur atlamadı, Türk futbolu adına da yeni bir rekora ulaştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde 122. galibiyetini alarak Galatasaray'ı geride bıraktı.

Galatasaray'ın 121 galibiyetle elinde bulundurduğu rekoru geçen Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en fazla galibiyet elde eden Türk takımı unvanının yeni sahibi oldu.