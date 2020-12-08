Meğer şifayı çöpe atıyormuşuz! Kaynatıp içince vücutta yağ bırakmıyor

Doğal yollarla kilo vermek istiyorsanız, bundan sonra soğan ve sarımsak kabuklarını çöpe atmamalısınız. Antibakteriyel özelliği olan bu kabuklar, sadece zayıflatmakla kalmıyor. İkinci faydası ise ağız kokusunu tamamen ortadan kaldırmak oluyor.

KISA SÜREDE ZAYIFLAYIN

Yaklaşık 10 adet soğan kabuğunu tencereye alın.

Üzerine yarım litre su ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve yaklaşık 10 dakika daha kabukları kaynamaya bırakın.

İşte detoks çayınız hazır. Süzdüğünüz çayı günde 2 kez ara öğünlerde bir fincan tüketebilirsiniz.

AĞIZ KOKUSUNA SON

Antibakteriyel özelliğe sahip olan soğan ve sarımsak, ağızdaki bakterilere de engel olarak ağız kokusunu önler. Bir miktar soğan ve sarımsak kabuğunu 4 su bardağı suda 10 dakika kaynatın. Gargara suyunu soğuttuktan sonra kavanoza koyup ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında muhafaza edin. 10 gün boyunca günde bir kere suyla gargara yapın.



