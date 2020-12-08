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  4. Meğer şifayı çöpe atıyormuşuz! Kaynatıp içince vücutta yağ bırakmıyor

Meğer şifayı çöpe atıyormuşuz! Kaynatıp içince vücutta yağ bırakmıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 08.12.2020 07:32 | Son Güncelleme:
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Meğer şifayı çöpe atıyormuşuz! Kaynatıp içince vücutta yağ bırakmıyor

Mutfağın demirbaş gıdalarından olan soğan ve sarımsağın faydalarını hepimiz biliyoruz. Bu iki doğal antibiyotik kaynağının kabuklarında bile şifa var! Meğer çöpe attığımız soğan ve sarımsak kabukları zayıflamak için birebirmiş! İşte detaylar...

Doğal yollarla kilo vermek istiyorsanız, bundan sonra soğan ve sarımsak kabuklarını çöpe atmamalısınız. Antibakteriyel özelliği olan bu kabuklar, sadece zayıflatmakla kalmıyor. İkinci faydası ise ağız kokusunu tamamen ortadan kaldırmak oluyor.

KISA SÜREDE ZAYIFLAYIN

Yaklaşık 10 adet soğan kabuğunu tencereye alın.
Üzerine yarım litre su ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve yaklaşık 10 dakika daha kabukları kaynamaya bırakın.
İşte detoks çayınız hazır. Süzdüğünüz çayı günde 2 kez ara öğünlerde bir fincan tüketebilirsiniz.

Soğanın faydaları nelerdir, soğan hangi hastalıklara iyi gelir?Soğanın faydaları nelerdir, soğan hangi hastalıklara iyi gelir?

AĞIZ KOKUSUNA SON

Antibakteriyel özelliğe sahip olan soğan ve sarımsak, ağızdaki bakterilere de engel olarak ağız kokusunu önler. Bir miktar soğan ve sarımsak kabuğunu 4 su bardağı suda 10 dakika kaynatın. Gargara suyunu soğuttuktan sonra kavanoza koyup ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında muhafaza edin. 10 gün boyunca günde bir kere suyla gargara yapın.


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