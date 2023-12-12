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  4. Meğer skandal göz göre göre gelmiş! Faruk Koca daha önce yaptığı açıklamada “Farklı yöntemlere başvuracağım” dediği görülürken, olay sonrası ilk açıklaması da ortaya çıktı

Meğer skandal göz göre göre gelmiş! Faruk Koca daha önce yaptığı açıklamada “Farklı yöntemlere başvuracağım” dediği görülürken, olay sonrası ilk açıklaması da ortaya çıktı

12.12.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edilirken, Koca'nın aylar önce verdiği bir röportaj da gündem oldu. Faruk Koca'nın daha önce yaptığı açıklamada “Sabrediyorum yoksa farklı yöntemlere başvuracağım” ifadelerini kullandığı görülüyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek yumruklu saldırı gerçekleştirmiş, bu çirkin olayın ardından Halil Umut Meler ambulansla hastaneye kaldırılırken, elmacık kemiğinde çatlak olduğu öğrenilmişti.

"BEYNİM ATTI, GÖZÜM KARARDI"

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Ankaragücü başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada "Beynim attı, gözüm karardı! Ne yaptığımı hatırlamıyorum!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

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Tansiyonu yükseldikten sonra hastaneye kaldırılan, Faruk Koca ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı. Adli soruşturma başlatılmasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastane çıkışında gözaltına alındı.

SKANDAL GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ!

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Öte yandan yumrukçu başkan Faruk Koca'nın verdiği bir röportajda yaşanan bu skandalın sinyallerini daha önce verdiği ortaya çıktı. Koca, daha önce verdiği röportajda “Sabrediyorum yoksa farklı yöntemlere başvuracağım” ifadelerini kullandığı görülüyor.

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