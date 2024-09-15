Meğer transferi eski Galatasaraylı engellemiş! "Sakın oraya gitme" Taraftarlardan paylaşım üstüne paylaşım...

Galatasaray'ın adeta yılan hikayesine dönene Nicola Zalewski transferinde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği ancak olumsuz sonuçlanan Zalewski transferi için, Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu "Biz Nicola Zalewski ile görüşmelerini sonlandırdık" ifadelerini kullanmış ve Zalewski defterini kapatmıştı.

TRANSFERE ESKİ GALATASARAYLI ENGELİ

Bu transferin neden bir türlü gerçekleşmediği ve olumsuz sonuçlandığı merak edilirken, Nicola Zalewski'nin Galatasaray'a gelmesini engelleyen ismin eski bir Galatasaraylı olduğu iddia edildi.

"SAKIN ORAYA GİTME"

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino, Zalewski'ye 'Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler' dediği öne sürüldü.

PODOLSKI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polonyalı oyuncunun, son görüşmede Galatasaraylı yöneticilere bunu söylediği belirtildi. Öte yandan transfer için Podolski'nin de devreye devreye girdiği ifade edildi.

Podolski, genç oyuncuya "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" dese de Zalewski'nin ikna olmadığı aktarıldı.