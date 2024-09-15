SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Meğer transferi eski Galatasaraylı engellemiş! "Sakın oraya gitme" Taraftarlardan paylaşım üstüne paylaşım...

Meğer transferi eski Galatasaraylı engellemiş! "Sakın oraya gitme" Taraftarlardan paylaşım üstüne paylaşım...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.09.2024 16:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Roma'da forma giyen Zalewski için uzun uğraşlar vermiş ancak bu transferde bir türlü mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-Kırmızılılar'da Zalewski defteri kapanırken bu transferin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın adeta yılan hikayesine dönene Nicola Zalewski transferinde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği ancak olumsuz sonuçlanan Zalewski transferi için, Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu "Biz Nicola Zalewski ile görüşmelerini sonlandırdık" ifadelerini kullanmış ve Zalewski defterini kapatmıştı.

TRANSFERE ESKİ GALATASARAYLI ENGELİ

nicola-zalewski-roma-1725970517-147649

Bu transferin neden bir türlü gerçekleşmediği ve olumsuz sonuçlandığı merak edilirken, Nicola Zalewski'nin Galatasaray'a gelmesini engelleyen ismin eski bir Galatasaraylı olduğu iddia edildi.

"SAKIN ORAYA GİTME"

angelino-galatasaray-2023-2024-1701165255-122695

Spor Gecesi Digital'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın eski oyuncusu Angelino, Zalewski'ye 'Sakın Galatasaray'a gitme, orada seni oynatmazlar, paranı ödemezler' dediği öne sürüldü.

PODOLSKI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

lukas-podolski-1476964501-6324

Polonyalı oyuncunun, son görüşmede Galatasaraylı yöneticilere bunu söylediği belirtildi. Öte yandan transfer için Podolski'nin de devreye devreye girdiği ifade edildi.

Podolski, genç oyuncuya "Galatasaray'a git, Türkiye'nin en büyük kulübü, inanılmaz rahat edersin" dese de Zalewski'nin ikna olmadığı aktarıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika angelino galatasaray
En Çok Okunan Haberler
505 milyon dolarlık teklif

505 milyon dolarlık teklif

İsrail'in merkezine düştü! Siren seslerini duyar duymaz kaçmaya çalıştılar

İsrail'in merkezine düştü! Siren seslerini duyar duymaz kaçmaya çalıştılar

Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti, bugün istifa etti!

Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti, bugün istifa etti!

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

İşte herkesin beklediği o sistem bugün başladı! Bunları yapmalısınız

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.