Meghan Fox'un genç sevgilisinden aşk itirafı

Ünlü rap’çi, “Bu, aşka açık olma ve bunun gibi şeylerle ilk deneyimimdi. Kesinlikle bunun var olabileceğine inanmak için yaratılmamıştım” diye konuştu.

34 yaşındaki Fox’un 30 yaşındaki şarkıcı sevgilisi, katıldığı The Howard Stern Show’da ilişkisi hakkında konuşarak, ‘İlk bakışta aşk yaşadıklarını belirtti ve şunları söyledi: “Benim ve onun gözleri birbirine bakana kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum. İşte o ilk bakışta ‘Yok artık!’ dedim.”

Fox, üç çocuğunun babası Green’den boşanır boşanmaz başlayan yeni ilişkisi nedeniyle, aslında evliyken aşk yaşamaya başlamakla suçlansa da bu iddiaları reddetti ve aşkını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yapmaktan çekinmedi.

Dünyanın en güzel kadınlarında biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu Meghan Fox, aktör eşi Brian Austin Green’den boşanıp genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başladı.

"KALBİM SENİN"

Machine Gun Kelly, Fox ile ilgili yaptığı bir Instagram paylaşımında “Seni tekrar bulabilmek için sonsuzluğu bekledim” derken, Fox da “Acı verici güzellikteki çocuk. Kalbim senin” mesajını yazdı.

Meghan Fox, üç çocuğu Noah (8), Bodhi (6) ve Journey’nin (4) babası Green ile 2004 yılında bir sitcom setinde tanışmıştı. Bir dargın bir barışık sürdürdükleri nişanlılık dönemi sonrası 2010’da evlenmişlerdi.

"MEGHAN FİLM ÇEKİMİNDEN SONRA DEĞİŞTİ"

Mayıs ayında çıkan boşanma haberleri sonrası Green, verdiği bir röportajda, "Megan 2019'daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık. Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim. Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım; 'Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?' diye. 'Sonra konuşuruz' yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi. Daha sonra bana film çekimi için evden ayrı olduğu süreçte kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Üzüldüm. Sette Colsen (Machine Gun Kelly) diye bir adamla tanışmıştı. Arkadaştılar ve çok iyi bir adam olduğunu söylüyordu” demişti.

10 yıllık evliliklerinde çift daha önce de boşanma kararı almış, ancak Fox’un üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrenince ayrılmaktan vazgeçmişlerdi.

