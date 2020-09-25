MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meghan Fox'un genç sevgilisinden aşk itirafı

Meghan Fox'un genç sevgilisinden aşk itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:58 | Son Güncelleme

Meghan Fox ile aktör eşi Brian Austin Green'in boşanmasının hemen ardından aşk yaşamaya başlayan rap şarkıcısı Machine Gun Kelly, ‘İlk bakışta aşk yaşadıklarını söyleyerek, “Benim ve onun gözleri birbirine bakana kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum. İşte o ilk bakışta ‘Yok artık!’ dedim" diye konuştu.

Meghan Fox'un genç sevgilisinden aşk itirafı

Dünyanın en güzel kadınlarında biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu Meghan Fox, aktör eşi Brian Austin Green’den boşanıp genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile aşk yaşamaya başladı.

Fox, üç çocuğunun babası Green’den boşanır boşanmaz başlayan yeni ilişkisi nedeniyle, aslında evliyken aşk yaşamaya başlamakla suçlansa da bu iddiaları reddetti ve aşkını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yapmaktan çekinmedi.

asOjote9yUa7fmuWMZbI2A
34 yaşındaki Fox’un 30 yaşındaki şarkıcı sevgilisi, katıldığı The Howard Stern Show’da ilişkisi hakkında konuşarak, ‘İlk bakışta aşk yaşadıklarını belirtti ve şunları söyledi: “Benim ve onun gözleri birbirine bakana kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum. İşte o ilk bakışta ‘Yok artık!’ dedim.”

Ünlü rap’çi, “Bu, aşka açık olma ve bunun gibi şeylerle ilk deneyimimdi. Kesinlikle bunun var olabileceğine inanmak için yaratılmamıştım” diye konuştu.

Eşini terk edip genç sevgilisine giden Megan Fox isyan ettiEşini terk edip genç sevgilisine giden Megan Fox isyan etti

Çift, mayıs ayında Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanıştıktan sonra aralarındaki ilişkiyi ilan ettiler. Porto Riko’da yapılan çekimler, corona virüs salgını nedeniyle askıya alındı.

"KALBİM SENİN"

Machine Gun Kelly, Fox ile ilgili yaptığı bir Instagram paylaşımında “Seni tekrar bulabilmek için sonsuzluğu bekledim” derken, Fox da “Acı verici güzellikteki çocuk. Kalbim senin” mesajını yazdı.

Meghan Fox, üç çocuğu Noah (8), Bodhi (6) ve Journey’nin (4) babası Green ile 2004 yılında bir sitcom setinde tanışmıştı. Bir dargın bir barışık sürdürdükleri nişanlılık dönemi sonrası 2010’da evlenmişlerdi.

"MEGHAN FİLM ÇEKİMİNDEN SONRA DEĞİŞTİ"

Mayıs ayında çıkan boşanma haberleri sonrası Green, verdiği bir röportajda, "Megan 2019'daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık. Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim. Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım; 'Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?' diye. 'Sonra konuşuruz' yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi. Daha sonra bana film çekimi için evden ayrı olduğu süreçte kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Üzüldüm. Sette Colsen (Machine Gun Kelly) diye bir adamla tanışmıştı. Arkadaştılar ve çok iyi bir adam olduğunu söylüyordu” demişti.

10 yıllık evliliklerinde çift daha önce de boşanma kararı almış, ancak Fox’un üçüncü çocuğuna hamile olduğunu öğrenince ayrılmaktan vazgeçmişlerdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Eski futbolcu milyonluk arabasıyla Bebek'te turladı Eski futbolcu milyonluk arabasıyla Bebek'te turladı
Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş nereli kaç yaşında? İşte Ayhan Taş filmleri ve dizileri!Ayhan Taş kimdir? Ayhan Taş nereli kaç yaşında? İşte Ayhan Taş filmleri ve dizileri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
ABD’de sanık, hapis cezasını duyunca mahkemeden kaçtı
ABD’de sanık, hapis cezasını duyunca mahkemeden kaçtı
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
MasterChef'te Serhat neden yok?
MasterChef'te Serhat neden yok?
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bomba İbrahim Tatlıses itirafı! 'Çapkınlık huyunu...'
Bomba İbrahim Tatlıses itirafı! 'Çapkınlık huyunu...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne güzel hayatlar, ilişkiler biz de Türk milleti olarak çok umursuyor ve severek takip ediyoruz, başka hiç derdimiz kalmadı çünkü.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selena Gomez ilk kez yaralarını gösterdi!
Bacağından alınan dokular sayesinde... İlk kez gösterdi
Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?
Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerini yorumladı! ‘Dizi dünyası çok başka bir boyuta...’
O psikiyatr açıklama yaptı! 'Masumlar Apartmanı’nı...'
Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirlerin üzerine yürüyüp tehdit etti!
Sevgilisi tehdit etti o umursamadı! Şoke eden anlar
Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanma olayında yeni gelişme!
Best Model Türkiye birincisini silahla yaralamıştı! Yeni gelişme...
Masterchef Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar pozlarıyla olay oldu
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.