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Eşini terk edip genç sevgilisine giden Megan Fox isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Eşi Brian Austin Green ile ayrılarak rapçi Machine Gun Kelly’le ilişkiye başlayan ve adı yasak aşk iddialarına karıştığı için eleştirilen Megan Fox, "Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım" dedi.

Eşini terk edip genç sevgilisine giden Megan Fox isyan etti

Kısa süre önce eşinden ayrılarak rapçi Machine Gun Kelly’le birlikte olduğunu açıklayan ABD’li oyuncu ve manken Megan Fox insanların kendisini ağır biçimde eleştirdiğini söyledi. Fox, artık görüşmediği Brian Austin Green’le evliliğine atıfta bulunarak, “Gerekçesi ne olursa olsun insanlar bana aptal ve değersiz demeye çok hazır ve bu çılgınlık. 15 yıldır aynı kişiyle ilişki yaşadığımı biliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Fox şu ifadeleri kullanarak devam etti: "İnsanların bana yansıtılan bu imajı kabul etmesi tuhaf ve gerçekten bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım."

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Fox, katı tecrit önlemleriyle başa çıkmaya çalışırken bile eleştirileri bir kenara bırakmayı ve bunun yerine kendisi için en iyi olana odaklanmayı öğrendiğini belirterek, "Karantina sırasında hayatım çok değişti. Bu çılgınca. Ben otoriteyle yaşayabilen ya da otorite tarafından kısıtlanan biri değilim, bu yüzden bu koşullar benim açımdan gerçekten zorlayıcı. Dürüst olmam gerekirse bana sabırlı olmaya dair çok şey öğretti ve teslim olmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Fox hayatına dair yeni değişikliklerin Covid-19 kısıtlamalarına rağmen boşanma, yeni bir ilişki ve pek çok yeni film olduğunu da sözlerine ekledi.

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