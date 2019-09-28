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Meghan Markle nazardan 'Türk işi' korunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

İngiliz kraliyet ailesinin tartışmalı gelini Meghan Markle'ın nazardan ve kötü enerjiden "Türk işi" korunduğu ortaya çıktı.

Meghan Markle nazardan 'Türk işi' korunuyor

Şu sıralarda kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte Güney Afrika ziyaretinde bulunan Düşes Meghan, gezisinin ilk gününde esin kaynağını Kapalıçarşı'daki dükkanlarda satılan takılardan alan bir tasarımla kıyafetini tamamladı.

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Düşes'in kullandığı, nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içeren altın ve elmaslarla hazırlanmış bu kolye Alemdara imzasını taşıyor.

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Markanın kurucusu ise eski bir gazeteci olan Mariella Tandy. Tasarımlar iseesin kaynağını İstanbul'un turistin bölgelerinde özellikle de Kapalıçarşı'da turistlerin çok ilgisini çeken geleneksel figürlerden alıyor.

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Meghan Markle'ın kolyesini kullandığı markanın kurucusu olan Mariella Tandy'nin böyle bir işe girişmesi ise kayınvalidesi sayesinde olmuş.

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Genç kadın hamile olduğunu açıkladığı ilk anda Türk olan kayınvalidesi ona kötü enerjilerden korunması için nazar boncuğu ve Fatma Ana'nın eli figürünü içerin bir bileklik hediye etmiş.

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Bu küçük hediye de Tandy'ye kendi takı markasını yaratması için esin kaynağı olmuş.

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Türkiye'de yaşayan kayınvalidesini ziyaretinde kendisine hediye edilen bu bileklik Londra'ya döndüğünde İngiliz arkadaşlarının da beğenisini kazanmış.

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Hepsi Mariella Tandy'den bir dahaki Türkiye ziyaretinde kendilerine de bu bilekliklerden getirmesini istemişler.

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Mariella Tandy' de "neden olmasın" demiş ve bu figürlerden esinlenerek takı tasarlayacağı bir marka oluşturmuş.
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