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Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor

06.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurdukları prodüksiyon şirketi kapsamında kadın rolleri üzerine podcast yayınlayacağını duyuran Meghan Markle, podcast’inin adı olan 'Arketip' kelimesini ticari bir marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulundu. Kelimenin kökeni 16. yüzyıla dayanıyor.

Meghan Markle podcast'i için 'Arketip' adını tescilletmek istiyor

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kuran ve kurdukları prodüksiyon şirketiyle duyarlılık oluşturmayı hedefleyen Meghan Markle ve Prens Harry çifti, kadın rolleri üzerine podcast yayınlayacaklarını açıklamıştı.

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Meghan Markle’ın kadınların tarih boyunca büründüğü roller üzerine konuşacağı ‘Archetype’ (Arketip) isimli podcast ile ilgili düşesten şaşırtıcı bir hamle geldi.

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Markle, podcast’inin adı olan ‘Arketip’ kelimesini tescil ettirmek için Amerika Birleşik Devleti Patent Enstitüsüne başvuruda bulundu.

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480 SENELİK BİR KELİME

Kökeni Antik Yunan’a dayanan ‘arketip’ kelimesi 1540’lı yıllarda İngilizcede de kullanılmaya başlanmıştı.
Arketip kelimesi, belli davranış kalıplarına oturmuş ve nesillere aktarılmış roller ve şablonlar anlamına geliyor.

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YASAL SORUNLARLA KARŞILAŞABİLİR

Çiftin kurduğu prodüksiyon şirketi Archewell Audio üzerinden yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, Markle’ın bu kelimeyi kullanan şirketler tarafından yasal sorunlarla karşılaşayabileceği düşünülüyor.
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'ARKETİP'İN İÇERİĞİ

'Arketip' isimli podcast’in tanıtımında “Bu podcast’te kadınların ilerlemesine engel olan etiketleri ayrıştıracak, keşfedecek ve değiştireceğiz" konuşması dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle
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