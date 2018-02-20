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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 20.02.2018 21:04 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde oynadığı, Fatih Sultan Mehmed'in hayatını anlatan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden yeni bir fragman yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 2. fragmanında, Çetin Tekindor ve Gürkan Uygun da görünüyor.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı

Adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yolda yaşadıklarını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde, Kenan İmirzalıoğlu başrolde.

Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi, Mart 2018'de Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Büşra Develi ile birlikte başrollerde Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse, Büşra Develi, Gürkan Uygun, Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryiğit, Toprak Sağlam, Burak Tamdoğan, Altan Erkekli ve Mert Yazıcıoğlu yer alıyor.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi fragman

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