Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı

Adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yolda yaşadıklarını konu alan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde, Kenan İmirzalıoğlu başrolde.

Yapımcılığını O3 Medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi, Mart 2018'de Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Büşra Develi ile birlikte başrollerde Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçükköse, Büşra Develi, Gürkan Uygun, Ertan Saban, Serkan Keskin, Funda Eryiğit, Toprak Sağlam, Burak Tamdoğan, Altan Erkekli ve Mert Yazıcıoğlu yer alıyor.

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