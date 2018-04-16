Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine Berkan Şal da katıldı

'Behzat Ç. dizisinin Akbaba'sı Berkan Şal, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Berkan Şal, Murad Han'ın yanında kılıç sallamış yiğit bir asker olan Toraman karakterine hayat verecek.

BERKAN ŞAL KİMDİR?

Terzi bir anne ve otobüs şirketi işletmecisi bir babanın çocuğu olan Berkan Şal, 1 Ocak 1969 tarihinde Ankara Yenidoğan'da dünyaya geldi.

21 yaşıma kadar işportacılık, pazarda su satma, tuvaletçilik, korumalık, grafik tasarım, DJ'lik ve tonmaister'lık yapan Berkan Şal, Altındağ Belediyesi'nin tiyatro kurslarına gitti.

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih'de tiyatro bölümünü kazandı ancak üçüncü sınıfta okulu bıraktı.

Hayatına çeşitli mekanlarda ses yönetmeni, DJ ve işletmeci olarak olarak devam ederken, yolları Erdal Beşikçioğlu ile kesişti ve 16 yıl sonra oyunculuğa geri döndü.

Ankara'da doğup büyüdüğü ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin de Ankara odaklı bir dizi olması sebebiyle teklif almış ve profesyonel oyunculuk kariyeri bu dizide "Akbaba" karakteri ile başladı.