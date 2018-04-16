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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine Berkan Şal da katıldı

FATİH HABERLERİ  | 16.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Kanal D'de her salı akşamı izleyici karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisine Berkan Şal da 'Toraman' karakteriyle dahil oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine Berkan Şal da katıldı

'Behzat Ç. dizisinin Akbaba'sı Berkan Şal, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Berkan Şal, Murad Han'ın yanında kılıç sallamış yiğit bir asker olan Toraman karakterine hayat verecek.

BERKAN ŞAL KİMDİR?

Terzi bir anne ve otobüs şirketi işletmecisi bir babanın çocuğu olan Berkan Şal, 1 Ocak 1969 tarihinde Ankara Yenidoğan'da dünyaya geldi.

21 yaşıma kadar işportacılık, pazarda su satma, tuvaletçilik, korumalık, grafik tasarım, DJ'lik ve tonmaister'lık yapan Berkan Şal, Altındağ Belediyesi'nin tiyatro kurslarına gitti.

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih'de tiyatro bölümünü kazandı ancak üçüncü sınıfta okulu bıraktı.

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Hayatına çeşitli mekanlarda ses yönetmeni, DJ ve işletmeci olarak olarak devam ederken, yolları Erdal Beşikçioğlu ile kesişti ve 16 yıl sonra oyunculuğa geri döndü.

Ankara'da doğup büyüdüğü ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin de Ankara odaklı bir dizi olması sebebiyle teklif almış ve profesyonel oyunculuk kariyeri bu dizide "Akbaba" karakteri ile başladı.

2017 yapımı İsimsizler dizisinde Hatemi karakterine hayat verdi.

TORAMAN KARAKTERİ HAKKINDA

Aslen bir demirci ustası olan, cesur gözü kara ve açık sözlü Toraman; zamanında Murad Han'ın yanında kılıç sallamış yiğit bir askerdir. Murad Han'a olan sadakati yüzünden Edirne'de işlediği bir cinayet onu Konstantiniyye'de kaçak olarak yaşamak zorunda bırakmış ancak Konstantiniyye topraklarında mahsur kalan Sultan Mehmed'le yollarının kesişmesiyle birlikte artık Toraman'ın yolu, Sultan Mehmed'in yolu olmuştur.

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