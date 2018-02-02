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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

DİZİ HABERLERİ | 02.02.2018 20:18 | Son Güncelleme

O3 Medya’nın Kanal D için çektiği 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinde başrol oyuncusu değişti. Dizi için 24 yaşındaki oyuncu Büşra Develi ile anlaşıldı.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Yaklaşık 5 ay önce çekimleri başlayan 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizisinin önce yönetmeni, sonra Metin Akpınar’ın da aralarında olduğu bazı oyuncuları ve senaristi değişmişti.

Medyatava'da yer alan habere göre; son olarak dizide 'Çiçek Hatun' karakterini canlandıran Seda Bakan’la yollar ayrıldı. Söz konusu rol için Büşra Develi’yle el sıkışıldığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Hadi Be Oğlum' filmindeki partneri Büşra Develi, 'Mehmed' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun rol arkadaşı olacak.

büşra

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sürekli bir şeyleri değiştirmekten diziye başlayamadılar.
kaç aydır cekemediniz ne diziymis be
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