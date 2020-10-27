MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Akif Alakurt'tan skandal hareket! Bir elinde sigara diğer elinde içki araba kullandı

Mehmet Akif Alakurt'tan skandal hareket! Bir elinde sigara diğer elinde içki araba kullandı

27.10.2020 09:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı dizisiyle ünlenen bir dönemin ünlü oyuncusu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda eleştiri oklarını yine üzerine çekti. Alakurt, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle araba kullanırken paylaşım yaptı.

Son dönemde takipçilerine sarf ettiği sinkaflı sözlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çekecek bir harekete imza attı. Alakurt, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, bir elinde sigara diğer elinde içkiyle görüldü. Alakurt'un aynı anda aracını kullanması ise oldukça tepki çekti.

ADANALI DİZİSİYLE YILDIZI PARLAMIŞTI

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan ve Türkiye'yi birçok yerde temsil eden Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle sektöre giriş yapmıştı ve "Adanalı" dizisiyle de yıldızı parlamıştı.

ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu.

Mehmet Akif Alakurt kendini kesti! Şoke eden anlarMehmet Akif Alakurt kendini kesti! Şoke eden anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia

Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia

Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay

ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay

Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler

Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler

Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler

Çarpıcı detayı Vali açıkladı! Paramotorla Münbiç'ten gelmişler

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Diğer Haberler

Cem Yılmaz'ın bilet isyanı! 'Böyle bir fiyat yok'

Biletleri bin TL'nin üstünde mi? Cem isyan etti

Emily Ratajkowski hamile olduğunu duyurup çıplak poz verdi

Müjdeli haberi verip soyundu! Çıplak pozu olay oldu

Ekranlarda yarış kızıştı... 26 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışı kızıştı!

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 26 Ekim MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanlar

MasterChef'te kazanan isim belli oldu

Ece Üner yargıya gideceğini açıkladı: İş çığırından çıktı!

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

Serap Paköz’ün sunduğu Gerçeğin Peşinde'de cinayet itirafı! Canlı yayını polis bastı

Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.