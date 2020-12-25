Mehmet Akif Ersoy’un hayatı HKÜ öğrencilerini duygulandırdı

Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ), “Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” adlı etkili sunumunda Vatan Şairinin hayatını anlatarak, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” adlı program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Programın açılış konuşmasını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli yaptı. Dereli, Mehmet Akif Ersoy’un hayatından önemli dersler çıkartılması gerektiğini belirterek, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasının ardından İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, etkili sunumu ile izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi. Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğundan gençliğine, gençlik yaşamından vefatına ve vefatından sonrasına kadar hayatını duygu dolu bir sunum ile anlatan Akbaba, izleyenleri hem duygulandırdı hem düşündürdü. Ersoy’un özellikle vatan sevgisine ve gençliğe verdiği değere sıkça değinen Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u anlamanın önemini vurguladı.

“Sevgili gençler bu ülkenin umudu sizlersiniz”

Vatan Şairinin hayatını tüm ayrıntılarıyla ele alan Akbaba, “Mehmet Akif Ersoy ile anlaşmak istiyorsak sevgili gençler, bu ülkenin umudu sizlersiniz. Kollarınızı açın ve bütün Türkiye’yi sarın ki bu vatan ilelebet sizin omuzlarınızda İstiklal Marşı ile yaşasın. Bize vatanını milletini seven aynı bağlılıkla koruyabilecek Mehmet Akifler lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2021 yılı “İstiklal Marşı” yılı olarak kabul edildi. Bunun için çok sevinçliyiz. Mehmet Akif Ersoy’un tek korkusu var, unutulmak. Vatan Şairimizi unutmadığımızı tüm dünyaya göstermemiz lazım. İçinizde Türkiye’nin geleceğini yönetecek gençler var, içinizde şehrini yönetecek gençler var, içinizde nereye giderse gitsin yönetici olacak gençler var. Mehmet Akif Ersoy olabilmek için onun taşıdığı ve yaşattığı ruhu ve değerleri canlı tutmamız gerekiyor” dedi.

“HKÜ Radyo dinleyenlerine Mehmet Akif Ersoy’u anlattı”

Duygu dolu anlatım ve örneklerle öğrenicilerin ilgisini üzerinde toplayan Akbaba, duygusal bir fon müziği eşliğinde, izleyenlerin ders çıkarabilecekleri ve çıkarımlar yapabilecekleri bir anlatım tarzı ile Vatan Şairini anlattı. Seminer sonrasında Akbaba, HKÜ Radyo dinleyenlerine canlı yayın bağlantısı ile seslendi.

