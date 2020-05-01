Mehmet Akif Üstündağ: FIVB'nin kararından sonra liglerin durumu belli olacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin devam edip etmeyeceğine ve gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"FIVB'NİN KARARINI BEKLİYORUZ"

Koronavirüs salgınından dolayı askıya alınan liglerin son durumunu FIVB'nin kararından sonra belirleyeceklerini aktaran Üstündağ, "CEV kararını açıkladı. FIVB bu ay sonu kararını açıklayacak. Biz FIVB'nin açıklayacağı karardan sonra bizim Türkiye'deki durumlarımızı pazartesi veya salı günü yapacağımız değerlendirmeyle ligin durumuyla ilgili açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kulüplerle de yakın temas halinde olduklarını dile getiren Mehmet Akif Üstündağ, "Kulüpler de merakla süreci bekliyorlar. Bu sürece göre hareket edecekler. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) alacağı karara, açıklayacağı takvime göre durumu değerlendirecekler" şeklinde konuştu.

"2-3 HAKEMİMİZDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ"

Voleybol camiasında korona virüse yakalanan sporcu, antrenör veya hakemin olup olmadığı yönünde gelen soruyu Başkan Üstündağ, şöyle cevaplandırdı: