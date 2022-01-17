Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.

Birand için Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand ile oğlu Umur Birand, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Törende, Birand için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz