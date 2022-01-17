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Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

17.01.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.

Birand için Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand ile oğlu Umur Birand, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Törende, Birand için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

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