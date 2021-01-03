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Mehmet Ali Erbil artık kendi başına yürüyebiliyor

03.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil artık kendi başına yürüyebiliyor

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.

Mehmet Ali Erbil’i evinde ziyaret eden yakın dostu Ercan Avşar, sosyal medya hesabından Erbil'in sevenlerine müjdeli haberi verdi. Avşar ünlü komedyenle fotoğraflarını paylaşıp "Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor Artık kimsenin yardımını almadan evin içinde yürüyebiliyor... Maşallah" notunu düştü.

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Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

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