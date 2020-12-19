Mehmet Ali Erbil: Canım torunum 1 yaşında

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz sene anne oldu. Erbil, kızı Elisa'yı kucağına alarak, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

11 yıl önce evlenen Sezin Erbil-Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, 1 yaşına bastı. Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla torununun yeni yaşını kutladı.



Erbil, gönderisine, "Canım torunum 1 yaşında. Doğum günün kutlu olsun..." notunu düştü. Mehmet Erbil'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.



