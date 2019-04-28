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Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk! Canlı yayın yaptı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 28.04.2019 23:03 | Son Güncelleme

Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından canlı yayınla hayranlarını sevindirdi.

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra bir ilk! Canlı yayın yaptı

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil aylar sonra sosyal medyadan görüntüsünü paylaştı.

Bilal Özcan'ın haberine göre, Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak sevenleriyle kısa da olsa görüşmüş oldu. Erbil'in keyifli ve sempatik hali hayranlarını sevindirdi.

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Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının da nüksetmesiyle nedeniyle Ekim ayından bu yana hastanede tedavi görüyor.


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