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Mehmet Ali Erbil'den keyifli paylaşım! Eski günlerine geri döndü

16.03.2021 22:21 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil sıkıntılı günlerini geride bıraktı. Ünlü komedyen kısır yediği keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Oyuncu Sera Tokdemir, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.

Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla Instagram'dan paylaştı.

sera

Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü.


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Sera Tokdemir
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