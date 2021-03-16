Mehmet Ali Erbil'den keyifli paylaşım! Eski günlerine geri döndü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Oyuncu Sera Tokdemir, yakın dostu Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.

Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü şovmenin paylaşımı büyük ilgi gördü.



